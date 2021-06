MLB: vincono Boston, San Diego e Los Angeles

Vince ancora Boston. Dopo aver piegato se pur a fatica New York, i Red Sox hanno la meglio su Miami per 5-3. Per Boston è la quinta vittoria consecutiva, mentre per i Marlins arriva il quarto ko in cinque gare.

Terzo ko consecutivo invece per Kansas City che viene sconfitto a Los Angeles. Gli Angels si impongono 8-3 sui Royals e proseguono nel loro campionato piuttosto altalenante.

Dopo due ko consecutivi, i Padres reagiscono e superano i Cubs 9-4. San Diego grazie a questa vittoria, mantiene la seconda posizione nella classifica della National League.

RISULTATI

Los Angeles Angels-Kansas City Royals 8-3

San Diego Padres-Chicago Cubs 9-4

Boston Red Sox-Miami Marlins 5-3



OMNISPORT | 08-06-2021 09:00