MLB: vittorie per Mets e Astros

I New York Mets si sono imposti nella notte su Miami in una delle partite di MLB disputate nella notte. Nette affermazioni anche per i Chicago White Sox contro Kansas City, e per i Boston Red Sox contro i Baltimore Orioles. Bene i Cubs a Pittsburgh, i Los Angeles Angels sbancano Toronto.

I risultati della notte:

New York Mets-Miami Marlins 3-2

Pittsburgh Pirates-Chicago Cubs 2-4

Baltimore Orioles-Boston Red Sox 3-7

Colorado Rockies-Arizona Diamondbacks 7-3

Chicago White Sox-Kansas City Royals 6-0

Minnesota Twins-Seattle Mariners 10-2

St.Louis Cardinals-Milwaukee Brewers 3-1

Toronto Blue Jays- Los Angeles Angels 5-7

Houston Astros-Oakland Athletics 6-2

OMNISPORT | 09-04-2021 09:00