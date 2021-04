MLB: White Sox travolgenti, Dodgers sempre più in crisi

Quarta vittoria consecutiva per i Chicago White Sox, che si confermano come una delle squadre più in forma del campionato: travolti i derelitti Detroit Tigers.

Cadono i Red Sox, ko contro i Rangers dopo tre vittorie consecutive, mentre i Brewers piegano di misura i Dodgers, acuendone la crisi: per Los Angeles è il quarto ko nelle ultime cinque partite. Bene Diamondbacks e Cubs

I risultati della notte:

Atlanta Braves-Chicago Cubs 3-9

Milwaukee Brewers-Los Angeles Dodgers 2-1

Texas Rangers-Boston Red Sox 4-1

Chicago White Sox-Detroit Tigers 11-0

Arizona Diamondbacks-Colorado Rockies 5-3



OMNISPORT | 30-04-2021 09:01