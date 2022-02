MLS, Chicago Fire: Shaqiri nuovo acquisto

09-02-2022 12:41

Nuova avventura pronta a partire per Xherdan Shaqiri. Il centrocampista offensivo della nazionale svizzera infatti ha detto si ai Chicago Fire e dopo aver superato le visite mediche ha firmato il suo nuovo contratto che lo vedrà protagonista oltre oceano.

Classe ’91 proprio come Lorenzo Insigne, capitano del Napoli che a luglio si traferirà a Toronto, la stella della nazionale svizzera è costata 7,5 milioni di dollari. Questi i soldi che i Chicago Fire hanno dovuto sborsare per strapparlo all’Olympique Lione.

Dopo la crescita al Basilea dove gioca per tre stagioni, il passaggio al Bayern Monaco nel 2012. Tre stagioni più tardi l’approdo in Serie A con la maglia dell’Inter: annata non certo esaltante per lui che decide di tentare l’avventura in Premier League. Prima tre anni allo Stoke City e poi altri tre a Liverpool prima del passaggio, quest’estate a Lione.

Un tentativo lo aveva fatto anche la Lazio di Sarri: lo svizzero era uno dei grandi obiettivi biancocelesti, ma alla fine però ad avere la meglio fu l’Olympique Lione. In Francia, però, Shaqiri non ha trovato terreno fertile e ha collezionato meno di 1000 minuti. Da lì la decisione di cambiare vita, nel pieno della sua carriera: a 30 anni, l’ex Liverpool ha detto sì ai Chicago Firenze e ha anche già superato le visite mediche. Manca, a questo punto, solo il comunicato ufficiale.

