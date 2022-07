MLS, Gareth Bale dopo l'esordio: "Il livello del campionato si è alzato molto"

18-07-2022 17:05

Gareth Bale ha affermato che il livello medio del calcio nella Major League Soccer è aumentato negli ultimi anni dopo che lui e Giorgio Chiellini hanno fatto il loro debutto nel Los Angeles FC nella vittoria per 2-1 contro il Nashville SC.

Bale ha fatto il suo debutto in MLS come sostituto al 72° minuto nel Tennessee, mentre la leggenda italiana Chiellini ha giocato la prima ora della vittoria che ha portato il LAFC a un punto dalla vetta della Western Conference.

L’ala del Galles, che ha vinto cinque Champions League durante il suo periodo ricco di trofei con il Real Madrid prima della scadenza del suo contratto a giugno, ha dichiarato la scorsa settimana che la MLS “non è un campionato da pensionati”.

Bale ha ribadito questa affermazione dopo la sua prima apparizione, dicendo al sito web del LAFC: “Il livello del calcio, anche solo guardando, è migliorato enormemente rispetto a quando lo guardavo in passato e a quando ho giocato contro una squadra di all-star o contro altre squadre in passato. Il calcio è buono, mi sono divertito a partecipare. Penso che la percezione [del campionato] stia cambiando, credo che molti giocatori siano arrivati qui e abbiano fatto molta fatica e si siano dati una bella svegliata. Ho parlato con altri giocatori, quindi so che la qualità sta migliorando. Non sono venuto qui solo per riposare, voglio contribuire il più possibile, per cercare di vincere partite e trofei”.

Bale si è fatto notare durante la sua prima apparizione con i vincitori del Supporters’ Shield 2019 e ha ammesso di essersi stancato di guardare dalla panchina all’inizio.

“È stata una sensazione incredibile, avevo voglia di giocare fin dal primo tempo, appena sono entrato in panchina volevo scendere in campo e aiutare la squadra”, ha aggiunto. “È importante anche per me, dal punto di vista individuale, recuperare la forma fisica, visto che siamo alla fine della stagione in Europa. È positivo avere qualche minuto e, soprattutto, abbiamo ottenuto i tre punti, quindi tutti sono contenti”.