MLS: Insigne sbaglia un rigore e Toronto s'inceppa

31-07-2022 08:41

Deludente 0-0 di Toronto FC nella sfida con i New England Revolution. La franchigia canadese esce dal campo con un sol punto, complice l’errore (80′) di Insigne che si fa parare un rigore da Petrovic (concesso dal VAR). L’ex Napoli, nella prima frazione, ha avuto un’altra palla gol con Petrovic ancora decisivo.

Un passo falso che complica ulteriormente la risalita in classifica di Toronto FC. Attualmente la squadra di Insigne e Bernardeschi è penultima nella Eastern Conference con soli 23 punti in 23 partite disputate. Una situazione non facile. Il pareggio con i New England Revolution è un “incidente” che non doveva accadere.