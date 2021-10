MMA, Vettori diventa numero 2 del ranking e sogna il titolo

26-10-2021 19:08

La vittoria di Marvin Vettori contro Paulo Costa consente all’azzurro di volare nel ranking al secondo posto dei pesi medi. Il combattente trentino potrebbe così avere una seconda chance per il titolo contro Adesanya, che dovrebbe difendere la sua cintura contro l’australiano Robert Whittaker (numero 1 del ranking) tra gennaio e febbraio 2022.

Vettori, al termine del match vinto con Costa, è stato chiaro: “Posso lottare con chiunque, la gabbia è casa mia. Ed è un messaggio anche per i miei prossimi avversari: non presentatevi con più chili, perché l’incontro lo prendo e lo batto. Non credo che prima della fine dell’anno tornerò in gabbia ma non si sa mai. Se c’è un bell’incontro convincermi è facile”.

Vettori dovrà aspettare il match tra Adesanya e Whittaker e poi potrebbe contendere il titolo al vincitore, per diventare così il primo italiano campione in Ufc. La stima da parte del patron Dana White non manca di certo: “Se quest’incontro si è fatto – quello contro Paulo Costa – è solo grazie a Marvin Vettori, uno cavallo di razza, un ragazzo con cui è stupendo lavorare. Era disposto a combattere con qualsiasi peso, e non ha lasciato che la cosa gli rovinasse la testa”. The italian Dream deve solo aspettare.

