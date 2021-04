Modello Atalanta o Juve, Ravezzani svela la preferenza di Elkann

Juventus-Atalanta potrebbe determinare molto della stagione delle due squadre. Da una parte i bianconeri reduci dalla prima stagione negativa dopo nove anni di trionfi, dalla parte opposta il team di Gasperini che da sorpresa del campionato italiano è diventata ormai una certezza. In ballo c’è anche la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Juve-Atalanta: due filosofie opposte

Quella tra i bianconeri di Pirlo e i nerazzurri di Gasperini è una sfida che non si gioca soltanto sul campo dal calcio. Le due squadre rappresentano anche due filosofie opposte di gestione societaria. Una differenza dimostrata dalla tabella pubblicata stamattina da La Stampa che evidenzia come tra i due club ci sia un gap economico incredibile. La spese sul mercato dell’Atalanta ammonta a 61 milioni di euro a differenza dei 146 dei bianconeri, e quello che fa più effetto è la differenza nel monte ingaggi (236 milioni per la Juventus, contro i 42,6 della formazione bergamasca”).

La polemica scoppia sui social

A pubblicare il resoconto de La Stampa è il giornalista Giovanni Capuano che evidenzia come l’intera rosa dei bergamaschi guadagni di fatto lo stesso stipendio lordo di Cristiano Ronaldo. Ma il giornalista Fabio Ravezzani ha una teoria diversa sulla vicenda: “Ho un cattivo pensiero – scrive sulla sua pagina Twitter – e cioè che questo possa essere fuoco amico che non dispiace a John Elkann. Detto questo, la tabella è spietata e ineccepibile”. Il messaggio lanciato dal giornalista è quello di una “chiamata all’austerity” del presidente della Exor dopo anni di spese molto elevate in casa bianconera.

Juve e l’ossessione Champions

In molti fanno notare che le spese della Juve siano cresciute in maniera smisurata nel corso degli ultimi anni per provare a inseguire il traguardo europeo: “La Juve ha costruito il suo impero dell’ultimo decennio con oculatezza e competenza – scrive un tifoso – senza spese pazze poi l’ossessione Champions ha portato a Ronaldo, che ha fatto saltare i conti e costretto, sul mercato, al plusvelenzismo esasperato a discapito dell’aspetto tecnico”.

Mentre c’è chi attacca Elkann su un altro fronte sportivo: “Se al caro John facessimo vedere la tabella Ferrari/Mercedes dovrebbe darsi all’ippica”. I dati della tabella diventano motivo di discussione tra i tifosi con i bianconeri che si mettono sulla difensiva: “La Juve vince almeno un trofeo da 10 anni. L’Atalanta vince solo lo scudetto del bel gioco”.

SPORTEVAI | 17-04-2021 10:31