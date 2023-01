Modena, Tesser: "Faticato nella ripresa"

14-01-2023 19:29

Il tecnico del Modena Attilio Tesser ha parlato dopo la sconfitta con il Frosinone: “Nel primo tempo si è vista una gara equilibrata, con un’occasione per parte, e poi nella ripresa abbiamo avuto un’opportunità in area di rigore con Diaw. Una volta sbloccato il risultato, il Frosinone ha cominciato a spingere sugli esterni e noi siamo andati in difficoltà per 15-20 minuti: il raddoppio ravvicinato ha compromesso la partita, l’errore sul secondo gol è stato abbastanza evidente e in questo caso lo abbiamo pagato a caro prezzo”.

“Ci siamo ripresi nell’ultimo quarto d’ora: ci abbiamo provato con tutte le nostre forze e, dopo la rete di Strizzolo, siamo stati fino alla fine a ridosso della loro area di rigore. Non posso dire che ci sia rammarico, ma siamo stati in partita per parecchio tempo”.