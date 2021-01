Moffi beffa il PSG allo scadere: nel 2019 giocava in Lituania

Quinta sconfitta stagionale in Ligue 1 per il PSG che si arrende sul campo di un coriaceo Lorient: decisivo il sigillo al minuto 91 di Terem Moffi, semi-sconosciuto attaccante nigeriano che sta vivendo un momento di grazia.

Si tratta, infatti, della quinta gara consecutiva a segno nel massimo campionato transalpino, dove finora ha messo a referto 6 reti. Questa, contro i campioni in carica, è sicuramente la più importante di tutte.

La storia di Moffi è paragonabile ad una favola per come si sono evolute le vicende della sua carriera: fino al 2019 vestiva la maglia del Riteriai, club militante nella Serie A lituana, non proprio il torneo più competitivo del pianeta.

Il Lorient lo ha acquistato ad ottobre dai belgi del Kortrijk, sborsando una cifra tutto sommato considerevole per una società così piccola (8 milioni di euro). Cifra che, a giudicare da quanto accaduto oggi, è stata ben spesa.

Delusione tremenda per il PSG, che fino all’80’ era in vantaggio: inutile la doppietta su rigore di Neymar, rimontata da Wissa e da Moffi appunto. I parigini scivolano così al terzo posto, alle spalle di Lille e Lione.

