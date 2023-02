Moggi: “Con la Juve in B, campionato non avrebbe senso”

L'ex direttore generale bianconero sulle possibili penalità al club: “Questa squadra è diventata un giocattolo nelle mani di tutti”

10-02-2023 13:19

Si schiera apertamente da parte della Juventus l’ex direttore generale Luciano Moggi durante una diretta su Twich. Trova ingiusta la possibile penalità che porterebbe i bianconeri alla retrocessione: “La Juve attira tutti, chi per amore e chi per odio, e se dovesse retrocedere il campionato non avrebbe più senso. La Juve è diventata un giocattolo nelle mani di tutti, tutti possono criticarla ma lei è sempre rimasta in silenzio: adesso è arrivato il momento di reagire. Il club, parlando di plusvalenze, ha violato le linee guida previste ma se si parla di retrocessione sono tutte storie”.