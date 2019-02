Moggi trova un ruolo inedito per Icardi e demolisce Babacar

Unica punta con due ali a servirlo? Centravanti del 4-4-2? Come deve giocare Mauro Icardi? Per Luciano Moggi il suo ruolo ideale è un altro e lo scrive su Libero. L’ex dg della Juve è spietato: “Vince l’ Inter a Parma, senza entusiasmare, con un gol di Lautaro entrato sul finire della gara. Ancora una volta nell’ anonimato la prestazione di Icardi che continua a non segnare, a non giocare con la squadra, a non andare a cercarsi palloni giocabili come dovrebbe fare un vero capitano. Se nessuno ha ancora capito il perché la squadra nerazzurra segna molto poco, lo spieghiamo noi: perché finalizza tutto su Icardi. E allora, ma è un nostro modesto parere, sarebbe necessario uno spostamento: Mauro in tribuna e Lautaro al suo posto. Solo così si può far tornare con i piedi per terra l’argentino”.

TUTTO FACILE CON BABACAR – Poi Moggi parla della “sua” Juve e riserva critiche feroci quanto inattese all’attaccante del Sassuolo Babacar: “Vince la Juve a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, un 0-3 che chiarisce i valori in campo. Tra i bianconeri il migliore è Khedira, a tutto campo, come aveva già dimostrato contro il Parma, seguito da Ronaldo e Mandzukic e in parte da Pjanic. Senza infamia e senza lode la difesa confermata dopo Parma: ha fatto bene Allegri a non utilizzare Chiellini visto che, con Babacar in campo, gli avversari giocano spesso in inferiorità numerica”.

IL VOLTO DEL MILAN – Infine il parere sul Milan: “Ci è sembrato che Paquetá sia la vera forza di questo Milan, con i suoi inserimenti tra le linee che lo portano ad alzare la squadra creando spazi per i Calhanoglu e Piatek. Il polacco, tra l’ altro, ha segnato anche domenica, con la ferocia di chi è finalizzato a cercare solo il gol. Con questi due giocatori è cambiato il volto del Milan che si insedia, solitario, al quarto posto, a quota 39 punti, precedendo di un punto Roma, Lazio e Atalanta. Di queste, chi fallirà la qualificazione Champions avrà a disposizione quella dell’ Europa League. Assieme a Juventus, Napoli ed Inter, formano il lotto migliore del nostro campionato: il resto sembra addirittura appartenere ad altro girone, fatta eccezione per Torino, Fiorentina e Sampdoria”.

SPORTEVAI | 12-02-2019 11:56