Moglie Tamberi si sfoga: è più forte degli haters. Gimbo rivela da dove ripartire

Il ritorno dell'azzurro dopo l'incubo dei Giochi: la vittoria in Diamond League, ora il Golden Gala: "Voglio rifarmi" e fissa già prossimo obiettivo

Ripartenza, questa la parola d’orine. Archiviata la delusione olimpica, il nuovo obiettivo è già nel mirino: i Mondiali. Gianmarco Tamberi torna, vince in Diamond League e ora si prepara guidare la truppa azzurra al Golden Gala di Roma. Più forte delle avversità, più forte degli haters.

Tamberi, ora il Golden Gala: Gimbo e la ferita olimpico

Non vede l’ora di ricevere l’abbraccio della Capitale, Gimbo. “Ci sarà sicuramente tanto affetto in quello stadio ed è sicuramente ciò di cui ho bisogno dopo l’esperienza parigina. Voglio rifarmi, voglio trovare il modo di rimettermi in gioco – ha confessato Tamberi ai microfoni del Tg1 dopo la vittoria nel salto in alto centrata dal meeting di Chorzow della Diamond League – . I Giochi? Una ferita che non si chiuderà in poco tempo. Nessuno aveva mai vinto due Olimpiadi nel mio sport e io ho avuto il privilegio di provarci. A Parigi era come se io volessi mettere tutto ciò che ho imparato in questi anni in quella gara: non posso finire la mia carriera così”. E svela qual è il prossimo obiettivo: “C’è la voglia di ripartire preparando i Mondiali dell’anno prossimo” con la consapevolezza, però, che “la famiglia viene prima di tutto”.

Gimbo nel mirino del haters, lo sfogo della moglie

Durante le Olimpiadi Tamberi ha aggiornato costantemente i fan sui social in merito alle sue condizioni di salute. Fin troppo, secondo alcuni. Che hanno bersagliato il campione azzurro con insulti e critiche. Intervistata da Il Resto del Carlino, Chiara Bontempi, moglie di Tamberi, ha affrontato la questione haters: “Trovo strano che si dia più spazio alle persone che, prive di contenuti, scrivono cose tanto per. Che sostanza ha dire ‘Gianmarco è un fallito o un pagliaccio?’. Non ha senso, è solo uno sfogo per un’infelicità, una frustrazione o una poca intelligenza che queste persone hanno nella vita. Non gli do peso. Io so chi è Gianmarco e mi spiace venga data tanta importanza a questa parte di persone, una netta minoranza. Le persone che gli vogliono bene sono molto di più. Poi sui social conosciamo i meccanismi e sembra siano tante. Ma sappiamo altrettanto bene che nella vita reale non è così”.

La vittoria in Diamond League e le sensazioni per Roma

Aver ritrovato il successo dopo quanto successo ai Giochi ha rappresentato “una ventata d’aria fresca. Uno spiraglio di luce dopo giorni veramente impegnativi e con un umore molto basso. Questo ci dà un po’ di felicità, finalmente, ma certo non colmerà e non potrà sostituire quello che è accaduto alle Olimpiadi” ha spiegato Bontempi. Ora testa a Roma, Tamberi è pronto. “Penso che potrà fare ancora meglio. A casa sua, nel suo stadio, avrà molti stimoli. In questa fase Gianmarco ha bisogno di qualcosa che lo stimoli. Sono convinta che ci regalerà altre belle soddisfazioni, quantomeno lo spero. Dita incrociate per venerdì sera. A Roma, ovviamente, io ci sarò”.