Molina lascia l'Udinese e la Serie A: è a un passo dall'Atletico Madrid

Non è ancora arrivata l’ufficialità, ma si può ormai dare per fatto il trasferimento dall’Udinese all’Atletico Madrid di Nahuel Molina.

L’esterno destro argentino è in procinto di lasciare l’Italia per raggiungere il ritiro dei Colchoneros, coi quali firmerà un contratto quinquiennale. Quinquiennale anche per Neuhen Perez, giocatore che l’Udinese ha preso in prestito per la stagione 2021/22 dall’Atletico e che rientra ora nell’affare Molina. Perez infatti tornerà a Udine, questa volta per legarsi ai friulani fino al 2027.

Molina invece saluta Udine con 68 presenze all’attivo in maglia bianconera, arrivando in doppia cifra sia con i gol che con gli assist: 10 in entrambe le voci statistiche. Con la Nazionale argentina invece, già 16 presenze per il classe 1998, pronto a conquistare la fiducia del connazionale Diego Pablo Simeone.

