Momblano illude tifosi Juve in vista della Champions: Impossibile

In diretta tv si potrà vedere sia su Sky che su Canale 5 in chiaro ma secondo Luca Momblano c’è anche un’altra possibilità per assistere al ritorno degli ottavi di Champions tra Juventus e Porto dopo il 2-1 per i portoghesi dell’andata. Il giornalista di Juventibus ricorda che quella gara, in programma martedì 9 marzo, arriverà dopo un calendario abbastanza favorevole, nutre speranze per il passaggio di turno (“dobbiamo imparare di nuovo come si costruisce una vittoria importante in casa”) e lancia una piccola bomba.

Per Momblano ci sarebbe ok Uefa per 5000 spettatori

Sul suo canale Youtube Momblano illude i tifosi bianconeri e dice: “La Uefa ha aperto all’ipotesi di aprire una parte di pubblico all’Allianz, c’è una grande richiesta, il Piemonte è in zona gialla, parliamo di 4-5000 spettatori, non sarebbero i classici 1000 a invito, nè gratuiti ma sarebbero messi in vendita. Non so se cinquemila persone per Juve-Porto possano fare da dodicesimo uomo, penso di no ma credo che la voglia smisurata di esserci possa portare anche quei 5000 potrebbero essere esplosivi”.

I tifosi non credono all’ipotesi Allianz aperto

I tifosi della Juve però non ci credono: “Il pubblico allo Stadium dipende solo dalle autorità italiane” o anche: “A parte che non è la UEFA che decide se la gente va o non va allo stadio….e in Italia non ci si andrà, è inutile parlare di pubblico….. e tutta questa positività attorno ad una squadra senza ne capo né coda è perfettamente ingiustificata” o ancora: “Quello che dice la Uefa conta zero. Decide il governo e il ministero della salute ed onestamente non mi sembra ci siano neppure le minime condizioni”.

SPORTEVAI | 21-02-2021 11:28