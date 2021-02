Nel ritorno col Porto Danilo non ci sarà: ammonito e squalificato

Non solo la sconfitta subita in casa del Porto per 2-1, comunque un risultato migliore rispetto al doppio svantaggio con cui i bianconeri sembravano dover giocare il ritorno prima del goal di Chiesa, ma anche la squalifica di Danilo in vista del match dello Stadium.

Il terzino della Juventus è stato infatti ammonito nella gara d’andata degli ottavi e dovrà saltare il match interno a Torino previsto a marzo: Danilo era infatti diffidato e il giallo subito nella ripresa lo costringerà a guardare la sfida dalla tribuna dello stadio bianconero.

La Juventus deve già fare i conti con l’indisponibilità di Cuadrado, ma il colombiano, il più duttile della formazione bianconera, potrebbe però recuperare in vista del ritorno: è questa la speranza di Pirlo, che dovrebbe altrimenti adottare altre soluzioni.

Una difesa della Juventus con diversi problemi, visto l’infortunio di Chiellini, sempre nell’andata contro il Porto, e i problemi fisici di De Ligt accusati nella stessa gara. In più, prima della trasferta lusitana, l’infortunio capitato a Bonucci, che starà fuori per un po’ di tempo.

OMNISPORT | 17-02-2021 23:09