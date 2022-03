Momblano vede Salah alla Juve e spinge Adl su un gioiello bianconero

19-03-2022 09:04

Se le chiamano le “bombe” di Momblano un motivo ci sarà. Sul suo profilo twitter Luca Momblano, giornalista di Juventibus ed esperto di mercato, rivela quattro possibili colpi che hanno come epicentro la Juventus e scatena il putiferio sui social. Dopo aver confermato il forte interessamento per Rudiger, che dovrebbe chiudersi a breve con l’ingaggio del difensore (“centrosinistra perfetto. A quattro, a tre, evoluto nel ruolo da quando impressionò Conte giocando terzino destro in nazionale. Aggressivo, dominante di testa, da mesi guida emotiva del Chelsea”) ecco le anteprime inedite.

Per Momblano la Juve è su Salah

La prima bomba è per l’attacco. Scrive Momblano: “Anche la Juve ha preso informazioni circa la situazione di Mohamed Salah”, Poi si passa a un probabile addio: “Per Giorgio Chiellini primi reali contatti con la MLS”

De Laurentiis dovrebbe fiondarsi su Dybala per Momblano

Poi la chicca finale: “Marotta ritiene di aver bloccato Dybala, il quale percepisce terra bruciata in casa Juve. Mi stupisco non ci provi De Laurentiis: al suo posto avrei mille buoni motivi per pensarci seriamente e con qualche chance”.

Per i tifosi Salah è solo un sogno

Fioccano le reazioni: “Salah prende 11 milioni a stagione. Vuole più di 25 l’anno per rinnovare ed è per questo che non ha ancora l’accordo con il Liverpool” o anche: “Sì, Salah, Rudiger e magari Pogba, un trio di super campioni. 29enni. Mi auguro che tra 2-3 anni non ci pentiremo nuovamente di aver fatto questi contratti faraonici”.

Il web è scatenato: “Ma piantiamola con sti nomi altisonanti, costruiamo una squadra con gente caparbia che ha fame di gol e vittorie”

C’è chi scrive: “C’è un solo nome PERFETTO per il post Dybala: Joao Felix. Per lui rinuncio a Dybala, a Zaniolo e a Salah” o anche: “Se Dybala va da loro le cose sono due : o lo fa per indispettire la Juve , o veramente non ha ricevuto altre offerte al di fuori della loro”.

Nessuno crede a Dybala al Napoli

Anche l’ipotesi Dybala da ADL non raccoglie consensi: “Forse forse De Laurentiis ogni tanto riflette bene e non va a dare dei bei soldoni ad un giocatore che poi gioca poco causa infortuni…o magari risolta la questione rinnovo o non rinnovo poi magicamente le gioca tutte” e infine: “Non penso che il Napoli paghi quel tipo di ingaggi”

