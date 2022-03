Mercato Juventus, Rudiger il primo grande colpo ma non sarà l'unico

19-03-2022 08:22

Seppur concentrata sul finale di stagione, con gli impegni in campionato e Coppa Italia, la Juventus è proiettata anche sul mercato estivo. L’obiettivo è migliorare, sensibilmente, l’attuale rosa a disposizione di Max Allegri.

Juventus, si parte da Rudiger

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società bianconera avrebbe fatto un significativo passo in avanti nella trattativa per Antonio Rudiger. L’ex difensore della Roma è in scadenza di contratto con il Chelsea e, anche alla luce delle ultime vicissitudini legati al club inglese, il rinnovo pare più che improbabile. Cercato con insistenza anche dal Real Madrid, il nazionale tedesco classe 1993 avrebbe trovato un’intesa con la Juventus. Si parla di un accordo di quattro anni.

L’eventuale arrivo di Antonio Rudiger puntellerebbe la difesa bianconera. I tifosi già sognano un duo Rudiger-de Ligt con i vari Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci a dare manforte. La Juventus punterebbe ad arrivare alla classica fumata bianca nel minor tempo possibile, così da evitare eventuali rilanci del Real Madrid e di altri top club interessati.

Juventus, non solo Rudiger

Antonio Rudiger, nei piani della Vecchia Signora, sarebbe solo il primo colpo per potenziare la rosa attualmente a disposizione di Max Allegri. Come è noto, la volontà del club bianconero sarebbe quello di aumentare il tasso qualitativo del centrocampo. Al netto di alcune cessioni che sembrano obbligate (Arthur e Adrien Rabiot), la Juventus vorrebbe capire se ci siano o meno le condizioni per provare a riportare Jorginho in Italia. Il nazionale azzurro è un punto fermo del Chelsea ma anche lui starebbe facendo i conti con la nuova realtà in cui si trovano i Blues. L’agente non ha escluso la possibilità di un contatto con la Juventus.

Tuttavia, il vero sogno della Vecchia Signora risponderebbe al nome di Paul Pogba. Anche il francese, come Antonio Rudiger, è in scadenza di contratto con il Manchester United al termine della stagione in corso e, al momento, il rinnovo sembra lontanissimo. La Juventus lo riaccoglierebbe volentieri. da capire le richieste economiche di Mino Raiola, agente del Polpo.

Juventus, incontro con Dybala

Intanto, sullo sfondo, l’annosa questione Paulo Dybala. L’argentino sarà in campo contro la Salernitana ma, nell’incontro di lunedì, si giocherà molto del suo futuro alla Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, sarà il faccia a faccia decisivo (dopo gli slittamenti degli ultimi giorni) per capire se la Joya ha ancora qualche possibilità di rinnovare con la Vecchia Signora e continuare la sua avventura in bianconera (cominciata nel lontano 2015).

La sensazione è che le parti siano piuttosto lontane. Dopo le parole di Maurizio Arrivabene, non sarà facile trovare un’intesa. Tanti i club che attendono di capire se Paulo Dybala dovrà cercarsi una nuova squadra. Il Barcellona resta alla finestra, pronto a farsi avanti.

OMNISPORT