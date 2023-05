Monaco, Alonso: "Partenza in gara la nostra occasione"

Il pilota spagnolo: "Ovviamente la pole position ha parecchio significato su questa pista, ma oggi Max Verstappen è stato un po’ più veloce di noi".

27-05-2023 19:07

Dopo il secondo posto delle qualifiche, Alonso ha ammesso: “Deluso? No, mi sento bene. Ovviamente la pole position ha parecchio significato su questa pista, ma oggi Max Verstappen è stato un po’ più veloce di noi e ha centrato la pole. Peccato, ma la prima fila è comunque molto importante per noi. Dove mi sono mancati i millesimi? Direi che l’ultimo settore è il nostro punto debole e si è visto, con 3 decimi di differenza”.

Sulla gara di domani, Alonso ha aggiunto: “Ci saranno tante variabili, in primis il meteo, che sembra parlare di pioggia. Io, ovviamente, proverò a vincere ma non sarà facile. Attacco al via? Dallo start a curva 1 c’è pochissima strada. Di solito noi partiamo bene, meno le Red Bull. Chissà, magari potrebbe essere la nostra occasione”.