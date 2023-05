Mondiale 2023 woman – La Coppa del Mondo sbarca a Venezia

Evento imperdibile presso l’aula Magna dell’ateneo veneto in cui verrà esposto il trofeo più ambito grazie al percorso del Trophy Tour.

15-05-2023 11:30

Sarà la giornalista Barbara Cirillo a moderare l’incontro del 16 maggio presso l’ateneo veneto in cui verrà esposto il trofeo della prossima Coppa del Mondo di calcio femminile, in programma dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda.

Il Trophy Tour è partito lo scorso febbraio in Giappone e fa tappa in Italia per poi tornare, il prossimo mese, nei paesi che ospiteranno la competizione. Oltre le autorità della città, saranno presenti, fra gli altri, la ct Milena Bertolini, l’ex giocatrice azzurra Ilaria Mauro, le ambasciatrici Margaret Twoney (Australia) e Jacqueline Frizelle (Nuova Zelanda). Anche la società arancioneroverde presenzierà con una delegazione della prima squadra e del settore giovanile.

La coppa verrà esposta nel pomeriggio in piazza San Marco dove tutti gli appassionati potranno ammirarla da vicino e scattare una foto.