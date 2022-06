Mondiale e ambasciatore del Giro d'Italia: il parere di Nibali

05-06-2022 14:16

Il c.t. della Nazionale Italiana Bennati sarebbe disposto a concedere a Vincenzo Nibali un’ultima passerella in azzurro ai Mondiali di Wollongong. A La Gazzetta dello Sport, il ciclista siciliano non ha ovviamente chiuso le porte: “Sarebbe una bella cosa, che necessariamente andrà valutata più avanti. I programmi della stagione spesso cambiano in corsa. In inverno per me si parlava della Roubaix e di fare sia giro sia Tour”.

Nibali però non prenderà parte al Tour: “È confermato che non parteciperò al Tour de France. Sarò al Tricolori del 26 giugno in Puglia e poi preparerò la Vuelta. Uscendo bene dalla corsa spagnola, si potrebbe pensare a fare una buona prova su strada al Mondiale”.

Tornando sulla convocazione per il Mondiale, Nibali ha aggiunto: “Penso che la cosa migliore sia parlarne con Bennati dopo che lui sarà tornato dal sopralluogo, per capire che idee ha una volta visto il percorso. In Nazionale finalizzare non è mai semplice ma bisogna essere uno per tutti e tutti per uno, lo spirito che l’Italia ha sempre mostrato. Nelle gare di un giorno non basta avere la giornata perfetta come forma, deve andarti tutto bene. Penso all’ultima Liegi vinta da Evenepoel che è andato fortissimo e che ha evitato la caduta in cui molti dei suoi compagni erano stati coinvolti”.

Il Presidente di RCS Media Group Urbaino Cairo ha proposto al nativo di Messina di diventare l’ambasciatore della Corsa Rosa. Altra offerta che Nibali ha molto gradito: “Un’idea molto bella che mi ha sorpreso, una delle migliori che ho sentito e che mi piacerebbe approfondire. Di Giri ne ho fatti 11 e potrei dare il mio parere, il mio sguardo, anche su qualche dettaglio tecnico del percorso. Il Giro ha avuto al fianco figure importanti come Adorni e Gimondi. Il Tour, quella di Hinault, che era diventata una presenza fissa. Bello, si”.