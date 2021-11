Mondiale ogni due anni, la Premier League dice no

14-11-2021 14:12

La Premier League è il primo campionato che, compatto in tutti i suoi 20 club, dice no alla proposta della FIFA del Mondiale ogni due anni. A rifiutare questa proposta è anche il nuovo Newcastle saudita che, almeno sulla carta, avrebbe potuto acconsentire a questa riforma.

A mettere in chiaro questa posizione è l’amministratore delegato Richard Masters:

“Siamo aperti a riforme e nuove idee, ma devono migliorare l’equilibrio complementare tra calcio nazionale e internazionale per migliorare il gioco a tutti i livelli”.

Infatti il massimo campionato inglese ha presentato già il calendario per la prossima stagione, calendario che prevedibilmente seguiranno anche tutte le altre leghe. La stagione 2022/2023 inizierà il 6 agosto e andrà in pausa dal 13 novembre, per poi riprendere il 26 dicembre: salvo il boxing day, una vera istituzione oltre Manica. Ricordiamo che il prossimo anno si giocheranno i Mondiali in Qatar.

OMNISPORT