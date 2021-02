Mondiale per Club: Al Ahly-Palmeiras, le formazioni ufficiali

Calcio d’inizio alle ore 16.00 per la finale del il 3°-4° posto del Mondiale per Club. Gli egiziani sono stati sconfitti in semifinale dal Bayern Monaco per 2-0 (doppietta Lewandowski), mentre il Palmeiras ha perso contro la sorpresa Tigres di bomber Gignac.

Ecco le formazioni ufficiali di Al-Ahly e Palmeiras: i brasiliani schierano Gustavo Gomez, Felipe Melo e Luiz Adriano, vecchie conoscenze del campionato italiano, oltre a Matias Vina, obiettivo del Milan.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Al-Ahly (4-2-3-1): El Shenawy; Hany, Ashraf, Banoun, El Hanafi; Fathi, El Soulia; Tawfik, Kafsha, Mohamed; Bwalya.

Palmeiras (4-2-3-1): Weverton; Mayke, Luan, Gomez, Vina; Felipe Melo, Carreiro; Willian, Velga, Roni; Luiz Adriano.

OMNISPORT | 11-02-2021 15:56