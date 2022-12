Mondiale per Club – Egonu sfida il passato, la finale sarà VakifBank – Conegliano

17-12-2022 19:52

Super Paola Egonu ed il VakifBank va: dove? In finale al Mondiale per Club. L’ultimo atto sarà di scena domenica, a partire dalle ore 14, e l’ironia della sorte vedrà un sentitissimo vis a vis tra Conegliano e proprio l’ex stella.

La seconda semifinale odierna ha dato atto alla formazione coordinata da coach Guidetti di esprimersi con determinazione ai danni dell’Eczacibasi, tanto da imporsi 3-0 in quello che è stato un derby letteralmente infuocato. I parziali (25-21, 25-19, 25-23) dimostrano il perfetto andamento di una gara che il sestetto turco ha comandato fin dalle prime battute, eccezion fatta per il secondo parziale dove si è ritrovata sotto 11-13 (ma ha saputo recuperare il break).

Per Egonu i punti al termine del match sono stati 29 (3 aces ed 1 muro) che le hanno permesso non solo di condurre le sue compagne fino all’ultimo atto ma anche di vincere la sfida a distanza con Tijana Boskovic (21 punti).