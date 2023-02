Mondiale per Club, i convocati di Ancelotti

Il Real Madrid affronterà l'Al-Ahly mercoledì: Benzema, Courtois e Militao potrebbero recuperare per la finale contro la vincente di Flamengo/Al Hilal.

06-02-2023 19:59

Carlo Ancelotti ha diramato le convocazioni per il Mondiale per Club, non fanno parte della lista per infortunio Thibaut Courtois, Eder Militao e Karim Benzema, che potrebbero però recuperare per l’eventuale finale di domenica verosimilimente contro il Flamendo e si aggiungono agli indisponibili Ferland Mendy, Eden Hazard e Lucas Vazquez.

Il Real Madrid comincerà le sue fatiche contro gli egiziani dell’Al.Ahly mercoledì, questa la lista:

PORTIERI: Lunin, Luis López, Cañizares.

DIFENSORI: Carvajal, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Rüdiger, Marvel.

CENTROCAMPISTI: Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Mario Martín, Arribas.

ATTACCANTI: Asensio, Vinicius, Rodrygo, Mariano.