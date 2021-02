Mondiale per Club, Manuel Neuer vuole fare la storia

Ennesima finale per il Bayern Monaco, che giovedì affronterà l’ultimo atto del Mondiale per Club nella sfida contro i messicani del Tigres, vincitori in Semifinale contro il Palmeiras di Felipe Melo.

A parlare della partita, come riportato da “Goal”, è stato Manuel Neuer, capitano dei bavaresi, che ha riportato alla mente vecchi ricordi:

“Ricordo la partita contro il Messico nel 2018. Sinceramente non è un ricordo positivo. Quindi questa gara gara è ancora più importante. So che è un altro torneo ma noi vogliamo giocare contro il Tigres e vincere. Fare la storia è qualcosa di speciale e noi vogliamo farla vincendo il nostro sesto titolo e lasciare il segno”.

La partita a cui si riferisce Neuer è la prima giornata dei gironi del Mondiale 2018, dove la Germania è stata clamorosamente sconfitta per 1-0 dal Messico grazie al gol di Hirving Lozano.

OMNISPORT | 09-02-2021 15:41