08-12-2021 22:44

Nel mondiale per club 2021 in corso di svolgimento a Betim, in Brasile, ottimo esordio nel gruppo A della Lube Civitanova, che ha travolto per 3-0 gli argentini dell’UPCN San Juan. 25-19 25-13 25-21 il punteggio a favore dei marchigiani che domani incontreranno i brasiliani del Funvic, vittorioso ieri per 3-2 sugli argentini. Stanotte scenderà in campo Trento contro gli iraniani del Foolad Sirjan.

OMNISPORT