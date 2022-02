Mondiale per Club: oggi tocca al Chelsea

09-02-2022 11:12

In 19 anni di regno, il mondiale per club è l’unico trofeo che manca nella bacheca di Roman Abramovic. Quest’oggi il suo Chelsea sarà impegnato nella semifinale contro i sauditi dell’Al Hilal che nei quarti si sono sbarazzati agevolmente per 6-1 dell’Al-Jazira.

I Blues saranno privi del loro allenatore Thomas Tuchel poiché positivo al Covid-19: nonostante questo, il tecnico tedesco ha motivato la squadra attraverso messaggi, chiamate e videoconferenze perchè l’obiettivo è propio quello di portare a casa il trofeo mancante.

Difatti grazie al magnate russo, arrivato nel 2003, sono arrivate 5 Premier League, altrettante FA Cup, 3 Coppe di Lega, 2 Community Shield, 2 Champions League, 2 Europa League e una supercoppa UEFA. Per un totale di 20 trofei. Al Mondiale per Club il Chelsea ha già partecipato nel 2012, perdendo la finale contro il Corinthians.

Tra i 23 convocati per il torneo non ci saranno Reece James e Ben Chilwell, mentre Edouard Mendy, fresco vincitore della Coppa d’Africa, arriva giusto in tempo. Tuttavia stasera giocherà con ogni probabilità Kepa Arrizabalaga, decisivo sabato in FA Cup quando ha parato al 118′ un rigore, che ha regalato al Chelsea di battere 2-1 il Plymouth e accedere agli ottavi di finale del torneo.

