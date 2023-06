Mondiale per club: si giocherà negli Usa con 32 squadre

Il presidente Fifa Infantino: "I tifosi di ogni continente porteranno la loro passione e la loro energia negli Stati Uniti".

23-06-2023 19:03

La Fifa ha annunciato che il nuovo format del Mondiale per club, allargato a 32 squadre e in programma nel 2025, si svolgerà negli Stati Uniti.

Queste le parole del presidente Fifa Infantino: “La Coppa del Mondo per club 2025 sarà l’apice del calcio professionistico maschile di club e, grazie alla presenza delle infrastrutture necessarie e al grande interesse locale, gli Stati Uniti sono l’ospite ideale per dare il via a questo nuovo torneo globale. Con alcuni dei migliori club del mondo già qualificati, i tifosi di ogni continente porteranno la loro passione e la loro energia negli Stati Uniti tra due anni per questa significativa pietra miliare nella nostra missione di rendere il calcio veramente globale”.