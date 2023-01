Mondiale per Club, sorteggiato il tabellone

13-01-2023 15:08

E’ stato composto il tabellone del Mondiale per Club, che vedrà impegnate le favorite Flamengo e Real Madrid a partire dalle semifinali e che è in programma a inizio febbraio (1-11) in Marocco.

Ah Ahly e Auckland City si scontreranno nel turno preliminare che designerà la rivale dei Seattle Saunders: la sopravvissuta sarà l’ostacolo della Casa Blanca guidata ad Carlo Ancelotti; dall’altro lato del tabellone il Flamengo, trascinato una volta di più alla Copa Libertadores da Gabriel Barbosa, attende Wydad Casablanca, portato al successo continentale dal CT del Marocco Regragui, o Al Hilal, formazione saudita che compete nel torneo nazionale con l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

La legge dei grandi numeri fa pensare che, come al Mondiale, possa essere la volta buona per una sudamericana, dato che nelle ultime 9 edizioni si sono imposti sodalizi europei.