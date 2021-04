Mondiale snooker: Selby quasi da record, bene Murphy

Uno straordinario Selby batte 10-1 Maflin al campionato mondiale di snooker. Il tre volte campione del mondo, che si è qualificato agli ottavi di finale, ha totalizzato un break di 142, sfiorando il record Mark Davis (143).

Al termine della sfida, il campione inglese ha mostrato però grande umiltà: “Sono venuto qui fiducioso come lo sono stato per alcuni anni. Non fraintendermi, potrebbe non contare nulla, potrei facilmente uscire al prossimo turno e Mark Allen potrebbe giocare alla grande e battermi”.

Nel resto del tabellone Murphy ha battuto Davis 10-7. Interrotti invece i match tra O’Sullivan-McGill sul 4-4 e Robertson-Lisowski sul 5-3.

OMNISPORT | 22-04-2021 23:55