Mondiale Superbike 2022: si torna in pista in Gran Bretagna

14-07-2022 13:34

Vacanze finite per la Superbike che questo weekend torna a correre. Alvaro Bautista, Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu sono pronti ad essere protagonisti per giocarsi il titolo iridato.

Un trio meraviglia che sta dando spettacolo su ogni circuito e che mai come quest’anno, gli appassionati della World SBK stanno apprezzando. Pazzie, sorpassi, duelli, sfide, attese, partenze forti, numeri eccezionali che rendono spettacolare questa disciplina che al momento vede eccellere Alvaro Bautista, fresco anche di rinnovo con la sua Aruba Racing Ducati: lo spagnolo è in testa alla classifica con 220 punti, Rea e Razgatlioglu inseguono ma a debita distanza (184 punti per il britannico, 141 per il turco Campione del Mondo in carica).

Parlare di titolo mondiale adesso forse è prematuro: del resto la stagione non ha ancora compiuto il famoso giro di boa, ma, classifica alla mano, è difficile immaginare che non sia un discorso chiuso tra questi tre piloti che ogni volta in pista dimostrano di essere i più veloci, più forti, più bravi.

Come detto prima, archiviate le vacanze estive si torna in pista e lo si farà in Gran Bretagna al Donington Park Circuit, gara casalinga per Jonathan Rea, ed è già uno sprone in più per uno dei tre. Stimoli molto alti anche per Alvaro Bautista, a cui non mancherà la determinazione nel voler dimostrare di aver meritato il rinnovo di contratto, e poi Razgatliolgu che vorrà ripetere l’ottima prestazione dello scorso anno, avendo vinto sia gara-1 che gara-2.

Lo spettacolo quando scende in pista il trio delle meraviglie è assicurato.