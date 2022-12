Mondiali 2022, Argentina-Croazia: le probabili formazioni

13-12-2022 08:38

Sale spasmodica l’attesa per la prima delle due semifinali del Mondiale in Qatar tra Argentina e Croazia. L’appuntamento è fissato a questa sera, martedì13 dicembre, alle ore 20 al Lusail Iconic Stadium (impianto che ospiterà poi la finalissima) sotto la direzione arbitrale dell’italiano Daniele Orsato. Praticamente solo conferme, rispetto alle gare degli ottavi, per i commissari tecnici Lionel Scaloni e Zlatko Dalic. Il precedente tra le due nazionali è recente e risale all’ultimo Mondiale di Russia in cui, nel gruppo D, la Croazia poi finalista s’impose 3-0 sulla Seleccion con le reti di Ante Rebic, Luka Modric e Ivan Rakitic. Ecco allora i possibili schieramenti:

ARGENTINA (4-3-3): Emiliano Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez. Ct: Scaloni.

CROAZIA (4-3-2-1): Livakovic: Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Perisic; Kramaric. Ct: Dalic.