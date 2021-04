Mondiali 2022, diritti alla Rai

Come comunicato in una nota dalla FIFA, la Rai ha vinto la gara per i diritti media italiani dei Mondiali di calcio 2022.

In programma dal 21 novembre al 18 dicembre del prossimo anno, il secondo evento sportivo internazionale dopo le Olimpiadi verrà coperto capillarmente dall’emittente di Viale Mazzini, pronto sia a trasmettere almeno 28 delle 64 gare sul proprio canale di punta (Rai 1) che, al contempo, a offrire una vasta e differenziata programmazione di supporto.

La Rai infatti, con l’obiettivo di garantire la massima visibilità possibile alla manifestazione, veicolerà pubblico e attenzioni non solo sul mezzo televisivo ma anche sfruttando radio, web e digital. In questo modo gli appassionati italiani non si perderanno nemmeno un secondo delle tante partite in calendario e potranno vivere un’esperienza completa e inclusiva.

“Dopo un processo di gara molto competitivo, siamo lieti di aver concluso un accordo con un forte media partner in Italia per la Coppa del Mondo Fifa 2022. Non vediamo l’ora lavorare con la Rai per rendere questa Coppa del Mondo Fifa unica nel suo genere un grande successo e creare un’esperienza indimenticabile per tutti i fan italiani”, ha dichiarato il direttore dei diritti dei media e dei servizi per i contenuti della Fifa, Jean-Christophe Petit.

Soddisfatto anche il presidente della Rai Marcello Foa: “Si tratta di un grande successo. Siamo arrivati a questo risultato grazie a una strategia negoziale portata avanti con abilità e coerenza, che dimostra la forza e le competenze della Rai. Riconquistiamo così il primato nella trasmissione di uno degli eventi più amati dagli italiani, che nella Nazionale di calcio si riconoscono uniti anche nei momenti più difficili”.

OMNISPORT | 09-04-2021 18:50