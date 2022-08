24-08-2022 10:25

Canada, Turchia e Cina: sono queste le prime tre avversarie per l’Italia di Fefè De Giorgi che si appresta ad affrontare la prima parte del suo Mondiale con il girone preliminare che introduce agli ottavi di finale.

Gli azzurri sono chiamati a vincere il girone e molto passerà dalla sfida di esordio contro il Canada. Una squadra quella canadese che non più tardi di un estate fa, fece soffrire e non poco l’Italia nel primo match dei Giochi di Tokyo, portandosi sul 2-0 e poi subendo la rimonta di Zaytsev e soci. Nessun effetto sorpresa previsto: tanti dei componenti della squadra canadese sono o sono stati protagonisti nel campionato italiano e gli azzurri li conoscono molto bene.

Ecco come si presenta la squadra canadese che si basa sulla diagonale della squadra francese Arago de Sete con l’alzatore Epp e l’opposto Sclater, due elementi di esperienza e di qualità. In banda c’è Erik Loeppky che si appresta a disputare la sua terza stagione in Italia: dopo Ravenna e Padova indosserà la maglia di Taranto, in diagonale con Hoag che ha giocato a Perugia e ora si è trasferito nel campionato turco.

I centrali sono Szwarc, che si è trasferito a Monza dopo la sfortunata esperienza a Cisterna e Howe che gioca in Francia a Poitiers. Il libero è l’esperto Marshall, lo scorso anno a Nizza.

Meno brillante rispetto alla nazionale canadese è sicuramente quella turca che l’Italia affronterà nel secondo match. La squadra allenata da Nedim Ozbey basa quasi tutto il suo gioco offensivo su un attaccante molto conosciuto in Italia, l’opposto Adis Lagumdzija, nuovo acquisto di Modena.

Sulla carta ancora più semplice il terzo e ultimo impegno del girone che vedrà gli azzurri opposti alla Cina. Squadra enigmatica, composta tutta da giocatori locali che difficilmente escono dai propri confini, quella cinese paga dazio rispetto alle squadre più forti in termini di centimetri e di organizzazione tattica.