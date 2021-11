Mondiali 2022, quante e quali africane ci saranno?

16-11-2021 20:24

Nessuna squadra del continente africano ha mai giocato la semifinale dei Mondiali, dunque nessuna finale. Ghana, Nigeria, Senegal, Camerun e il resto delle rappresentanti ci sono andate vicino, senza però riuscire a compiere l’ultimo passo e fare la storia. Sarà la volta buona a Qatar 2022? Si vedrà.

In attesa dei Mondiali 2026, in cui le partecipanti africane saranno decisamente di più in virtù dell’allargamento delle Nazionali voluto dalla FIFA, per l’ultima volta saranno un numero minimo le compagini del continente partecipanti al massimo torneo che prenderà via in Qatar nell’autunno del 2026.

Saranno cinque le Nazionali del continente africano a volare in Qatar per i prossimi Mondiali. A differenza di altre confederazioni, non ci sarà possibilità di averne di più grazie ai playoff intercontinentali, come accade in Sudamerica, Nord-centro America ed Oceania.

LE QUALIFICAZIONI AFRICANE AI MONDIALI

Non è certo facile il percorso di qualificazione ai Mondiali per le 54 nazionali africane. Sono tre le fasi per poter eleggere le migliori cinque del continente, così suddivise:

Prima fase : partecipano le 28 squadre con il peggior ranking: playoff con sfide andata-ritorno

Seconda fase : le 14 vincenti della prima fase partecipano ai dieci gruppi insieme alle migliori 26 del ranking.

Terza fase : le 10 vicenti della seconda fase si affrontano in sfide andata-ritorno per eleggere le cinque qualificate ai Mondiali

QUALI SQUADRE GIOCHERANNO I MONDIALI 2022?

Le dieci qualificate giocheranno le gare di andata e ritorno a marzo 2022. Il sorteggio delle cinque sfide avverrà nell’autunno 2021: le migliori cinque del ranking sfideranno le cinque peggiori.

Le squadre qualificate ai playoff sono fin qui Egitto, Mali, Algeria, Nigeria, Marocco, Senegal, Ghana e DR Congo.

Come verranno accoppiate le cinque squadre ai sorteggi? Le migliori cinque del ranking saranno teste di serie, a differenza delle peggiori cinque.

TESTE DI SERIE

Senegal

Marocco

Algeria

Nigeria

Tunisia (non ancora qualificata)

NON TESTE DI SERIE

Egitto

Ghana

Costa D’Avorio/Camerun

Mali

Congo DR

OMNISPORT