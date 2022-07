Mondiali atletica: Stano vince la marcia da 35 km

24-07-2022 18:07

Nell’ultima giornata di gare ai Mondiali di atletica leggera a Eugene, nell’Oregon, è finalmente arrivata una medaglia d’oro per l’Italia. Massimo Stano è infatti il nuovo campione del mondo nella marcia da 35 km. L’atleta pugliese aveva vinto quella da 20 km alle Olimpiadi di Tokyo un anno fa.

Successo importantissimo per Stano che chiude davanti al giapponese Masatora Kawano e allo svedese Perseus Karlstrom. Si tratta della seconda medaglia azzurra in questo Mondiale dopo il bronzo di Elena Vallortigara nella prova del salto in alto femminile.

Gara perfetta per Stano, classe 1992, nel gruppo di testa già da inizio gara. Poi lo strappo decisivo a pochi km dal traguardo. Si tratta della prima medaglia d’oro ai Mondiali di atletica dell’Italia dopo quello di Giuseppe Gibilisco nell’asta nel 2003.