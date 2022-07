Mondiali atletica, Tortu eliminato per soli tre millesimi

20-07-2022 08:13

Per soli tre millesimi, Tortu non ha conquistato un posto nella finale dei 200 metri ai Mondiali di atletica. Una vera e propria beffa che il campione azzurro ha comunque analizzato con lucida freddezza, non perdendo la fiducia nel prossimo appuntamento (4×100).

Ho fatto gara di rimonta, peccato per gli ultimi 10 metri in cui ho avvertito che il serbatoio era vuoto. Ero meno fresco che in batteria. Adesso ci attende la 4×100, possiamo fare bene anche senza Jacobs. Poi comincerò a pensare agli Europei di Monaco: a questo punto sono convinto di poter puntare all’oro“, le sue parole a fine gara.