Mondiali Basket 3x3: Madera, “possiamo dire la nostra”

Oggi il debutto azzurro nell’appuntamento di Vienna contro la Romania

31-05-2023 11:26

C’è attesa per l’Italia del basket 3×3 che debutta oggi ai Mondiali di Vienna contro la Romania. Uno sport in cui, come spiega ai microfoni di Basket2u di OAsport l’azzurra Sara Madera, la squadra è fondamentale. “Se uno lo giocasse da solo, ‘morirebbe’ dopo neanche una partita e mezza – afferma Madera – perché i ritmi sono vertiginosi e altissimi. Ognuno deve portare il proprio mattoncino: anche se non sembra, da fuori è assolutamente un gioco di squadra”.

L’obiettivo di questo mondiale? “Di fare e dare il massimo. Dobbiamo riconoscere le nostre caratteristiche, sapere che in una partita di 3×3 tutto può succedere. Vai in bonus, sono due liberi, un tiro da tre (che poi è da due) che vale comunque tanto. Mai partire sconfitti anche con chi sulla carta può essere più forte. Secondo me possiamo dire la nostra sotto tutti i punti di vista”.