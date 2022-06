Mondiali beach volley, quattro coppie azzurre ai sedicesimi

13-06-2022 22:49

Si è chiusa la prima fase del Mondiale di beach volley in corso di svolgimento a Roma presso il Foro Italico.

Quattro delle nove coppie italiane presentatesi al via hanno ottenuto la qualificazione per la fase ad eliminazione diretta, che inizierà il 15 giugno.

Dopo le qualificazioni di Niccolai/Cottafava e di Carambula/Rossi tra gli uomini e di Menegatti/Gottardi tra le donne, nell’ultima giornata della fase a gironi hanno centrato l’obiettivo del pass per i sedicesimi di finale anche Daniele Lupo e Alex Ranghieri, che hanno battuto per 2-0 (28-26, 21-18) i temibili polacchi Bryl-Losiak concludendo il proprio gironcino al primo posto.

Disco “arancione” invece per Davide Benzi e Carlo Bonifazi, sconfitti 2-0 dagli olandesi Luini/Penninga (21-16, 22-20): un ko che li condanna al terzo posto e a passare dalla roulette degli spareggi per guadagnarsi l’accesso ai sedicesimi da lucky losers.

Quarto posto nel proprio girone invece ed eliminazione per Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso, la più giovane delle coppie azzurre, che hanno lottato contro i polacchi Kantor/Rudol, uscendo però sconfitti per 2-1 con i parziali di 22-24, 21-13, 15-9.

Carambula e Rossi hanno invece chiuso la propria pool a punteggio pieno: la terza vittoria, con il conseguente primo posto, è arrivata contro i brasiliani Bruno/Saymon, sconfitti 2-1 (18-21, 21-19, 18-16).

In campo femminile fuori le altre tre coppie italiane: ritirate le sorelle Orsi Toth, che per l’infortunio occorso a Viktoria non hanno disputato la terza partita del girone, dopo l’eliminazione di Cali/Tega, che hanno chiuso con tre sconfitte su tre, è svanito anche il sogno di Cristina Scampoli e Margherita Bianchin, sconfitte 2-0 dalle tedesche Borger/Sude.