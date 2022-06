Mondiali Budapest: Quadarella (nei 1500 stile libero) e l'Italia del sincro in finale

19-06-2022 13:53

Seconda giornata di gare ai Mondiali di nuoto di Budapest, e finale dei 1500 stile conquistata da Simona Quadarella. La 23enne campionessa romana si qualifica con il secondo tempo, 15’56″19, alle spalle della dominatrice Katie Ledecky (15’47″02) che prenota il suo diciassettesimo oro mondiale.

Sei azzurri avanzano in semifinale: le raniste Arianna Castiglioni, quarta in 1’06”49, e Benedetta Pilato, ottava in 1’06”68 nei 100, le dorsiste Margherita Panziera, nona in 1’00”40, e Silvia Scalia, undicesima in 1’00”77, nei 100, Marco De Tullio, tredicesimo in 1’47”26 nei 200 stile libero, e Thomas Ceccon, nono in 53”70 nei 100 dorso e atteso dalla finale dei 50 farfalla (stesso tempo dello statunitense Caeleb Dressel sia in batteria sia in semifinale col doppio record italiano).

Attesa per le finali in programma nel pomeriggio: riflettori sui 100 rana con Nicolò Martinenghi, bronzo olimpico, qualificato con il miglior tempo. Ma c’è attesa anche per la finale del doppio tecnico del sincro con Linda Cerruti e Costanza Ferro che ripartono dal quinto posto del preliminare di venerdì.

Nel preliminare del tecnico a 18 squadre invece le azzurre sono terze, dietro soltanto alla Cina vicecampionessa mondiale e al Giappone, quarto in Corea del Sud. Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, il capitano Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru ed Enrica Piccoli hanno totalizzato 89.5775 punti, dietro ai 94.0039 della Cina e ai 91.2049 del Giappone.