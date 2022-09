Mondiali ciclismo, Evenepoel: "Terminare così la stagione mi rende felice"

25-09-2022 09:54

Remco Evenepoel ha conquistato la maglia iride della prova su strada ai mondiali di Wollongong, in Australia, diventando così campione del mondo 2022. Le sue dichiarazioni a margine della vittoria: “Questa vittoria non è comparabile a quella tra gli juniores, qui siamo su un altro livello. Terminare questa incredibile stagione così mi rende estremamente felice. Quando siamo rimasti in due l’importante era lavorare più a lungo possibile ma poi quando ho capito di essere più forte di Lutsenko ho preferito andare da solo. Su un circuito come questo non ci si può permettere di perdere tempo. Abbiamo corso come una squadra – ha aggiunto il belga – volevamo vincere, non importava come. Io sapevo che avrei dovuto giocarmela attaccando da lontano, mentre Van Aert doveva aspettare e giocarsela allo sprint. La corsa poi è andata nella mia direzione ma ce la siamo decisamente meritata. So che l’anno prossimo la corsa sarà ad agosto, quindi la porterò per meno tempo del solito, ma in realtà non mi interessa. Quest’anno ho vinto tutto quello che potevo, una Monumento, un Grande Giro ed ora il Mondiale, non so se avrò mai una stagione migliore di questa”.