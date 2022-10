Mondiali ciclismo su pista: oro per l'Italia nell'inseguimento a squadre femminile

13-10-2022 23:39

Nella seconda giornata dei mondiali di ciclismo su pista 2022 a Saint-Quentin-en-Yvelines, in Francia, arriva una speciale medaglia d’oro nell’inseguimento a squadre femminile.

Vittoria Guazzini, Chiara Consonni, Elisa Balsamo e Martina Fidanza (bis per lei dopo lo scratch di ieri, entrata oggi in finale dopo che nel primo turno c’era stato il supporto di Martina Alzini) sono sul tetto del mondo con il tempo di 4:09.760, record italiano che va a sostituirsi a quello realizzato lo scorso anno a Tokyo.

Per le ragazze azzurre si chiude, quindi, una due giorni sempre al comando: miglior tempo in qualificazione, primo turno in pieno controllo e finale mai in discussione.

La Gran Bretagna di Evans, Archibald, Morris e Knigth è stata messa alle corde sin da subito, con le azzurre che hanno guadagnato un secondo dalle prime tornate e chiudendo al traguardo con un margine netto. Il tempo delle britanniche è di 4:11.369.

Terza posizione per la Francia di Copponi, Fortin, Berteaue e Borras che nella finalina si è imposta sull’Australia.