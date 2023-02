Mondiali ciclocross, Silvia Persico sfiora il podio

A Hoogerheide la bergamasca, terza nel 2022, paga la stanchezza per la staffetta di venerdì e si deve arrendere allo strapotere delle olandesi che monopolizzano il podio: oro a Van Empel.

04-02-2023 18:37

Medaglia di legno per l’Italia nella prova femminile dei Mondiali di ciclocross di Hoogerheide. Silvia Persico non è infatti riuscita a bissare il terzo posto conquistato un anno fa a Fayetteville, dovendosi accontentare di un’amara quarta posizione nella gara vinta dall’olandese Fem Van Empel.

Il risultato comunque non inficia l’ottima prestazione dell’atleta bergamasca, protagonista della corsa sin dalle prime battute insieme alla stessa Van Empel, che ha così realizzato una storica accoppiata avendo già vinto la coppa del mondo.

La caduta della connazionale Puck Pieterse, poi seconda a 1”08, ha spianato la strada di Van Empel verso la medaglia d’oro. A completare il podio tutto olandese Lucinda Brand.

Persico, che ha pagato anche la stanchezza per la staffetta a affrontata venerdì, che ha visto l’Italia chiudere al quinto posto, è stata costretta ad accontentarsi di bruciare in volata per il quarto posto l’altra olandese Ceylin del Carmen Alvarado.

L’Italia chiude quindi senza medaglie il Mondiale 2023, non avendo atleti iscritti alle tre prove che concluderanno il calendario nella giornata di domenica, Elite e Junior uomini e Under 23 donne.