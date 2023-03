Mondiali curling femminile: sconfitta per l’Italia

Ancora chance di qualificazione. Stasera sfida con la Nuova Zelanda

20-03-2023 12:28

Sconfitta contro il Canada per le azzurre ai Mondiali 2023 di curling femminile in corso di svolgimento a Sandviken (Svezia). Le canadesi hanno dominato per 7-2. Per l’Italia la corsa alla qualificazione per la fase a eliminazione diretta non è ancora finita: al momento sono seste in graduatoria con due sconfitte (Canada e Germania) e due vittore (Turchia e Corea del Sud).

Ora ad attendere la squadra composta da Stefania Constantini (Campionessa Olimpica nel doppio misto), Marta Lo Deserto, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli c’è la Nuova Zelanda. Appuntamento questa sera alle 19.