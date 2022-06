Mondiali, delusione per Paltrinieri e Detti

21-06-2022 20:15

Nella giornata dei Mondiali di nuoto a Budapest, solo Martinenghi è riuscito a ottenere una medaglia, quella d’argento nei 50 rana. C’era tanta attesa per Paltrinieri e Detti negli 800 metri stile libero, ma nessuno dei due è salito sul podio: rispettivamente quarto e sesto.

Queste le dichiarazioni di Paltrinieri: “E’ stata una gara molto veloce; non potevo fare di più – racconta Paltrinieri – Ho provato a cambiare ritmo, a strappare ai 600 metri, ma gli altri non hanno mollato e nell’ultimo 100 se ne sono andati. In questo momento loro sono i più forti. Ora resetto e rilancio per i 1500 anche se so che sarà dura. Io ci proverò come sempre dando il massimo”.

Soddisfatto Detti: “Al di là del tempo che non è niente particolare, resto contento – dichiara il ventottenne livornese di Esercito e In Sport Rane Rosse seguito da Stefano Morini –. L’obiettivo era tornare a nuotare una finale prestigiosa e ci sono riuscito. Ho ritrovato continuità in allenamento da tre-quattro mesi e sono soddisfatto delle prestazioni”.