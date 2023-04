La location prescelta dalla FIBA è il Qatar, che sarà l’unica sede di gara

28-04-2023 12:34

I Mondiali di basket maschile del 2027 si terranno a Doha. Un nuovo grande appuntamento quindi per la capitale del Qatar, dopo gli ultimi Mondiali di calcio che erano stati fortemente criticati per la questione dei diritti dei lavoratori. Lo ha comunicato in una nota ufficiale la FIBA (Federazione internazionale di basket), nella quale ha anche sottolineato come “nel prendere la decisione, il Consiglio Centrale della FIBA è rimasto colpito dalla candidatura e in particolare dagli elementi relativi alla compattezza geografica, alla flessibilità unica nella programmazione delle sedi dei tornei per servire meglio i tifosi e all’enfasi sulla sostenibilità”. Non è chiaro se vi fossero anche altre candidature. Il paese del Golfo Persico ospiterà tutte le partite dell’evento (quest’anno, invece, la manifestazione è ospitata da Filippine, Giappone e Indonesia).