Mondiali di basket: ecco come sarà il team USA

Tra i possibili convocati Edwards, Haliburton e Ingram

06-06-2023 13:17

Ci sono i primi nomi per la nazionale USA di basket per i prossimi Mondiali, in programma in Asia dal 25 agosto al 10 settembre. A farli sono ESPN, The Athletic e il ben informato Marc Stein. Nella lista di Grant Hill (selezionatore e “general manager”) e di Steve Kerr (commissario tecnico) ci sarebbero Jalen Brunson (Knicks) e Tyrese Haliburton (Pacers) come registi; Anthony Edwards (Timberwolves), Austin Reaves (Lakers), Mikal Bridges (Nets) e Brandon Ingram (Pelicans) come esterni realizzatori; Bobby Portis (Bucks) e Jaren Jackson Jr. (Grizzlies) come lunghi.