02-03-2022 23:55

Per la prima volta i Mondiali di nuoto di Budapest in calendario dal 18 giugno al 3 luglio cominceranno, come ai Giochi olimpici, con le gare in vasca, al termine delle quali ci saranno quelle in acque libere. Soddisfatto Gregorio Paltrinieri: “E’ molto meglio, il programma resta sempre un po’ affollato ma è tutto molto vicino, quindi va bene così”.

OMNISPORT