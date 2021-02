Mondiali di Cortina, 15 i convocati dell'Italia maschile

Sono ben 15 i convocati dell’Italia maschile per i campionati del mondo di sci alpino, ben sei atleti in più rispetto alle donne malgrado queste abbiano ottenuto in stagione risultati di gran lunga migliori.

La spedizione azzurra sarà guidata da Dominik Paris, unico vincitore in stagione in Coppa del Mondo, ieri nella discesa di Garmisch-Partenkirchen, e iridato in carica di superG, buone chance di medaglia possono averle anche Christof Innerhofer e Alex Vinatzer. Ci sarà anche Mattia Casse, che non ha disputato neanche una gara in stagione causa infortunio.

Ecco i convocati: Giovanni Borsotti, Emanuele Buzzi, Mattia Casse, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Stefano Gross, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Manfred Moelgg, Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Florian Schieder, Riccardo Tonetti, Alex Vinatzer.

OMNISPORT | 06-02-2021 18:20